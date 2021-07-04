Bir sürücünün otomobiliyle yolun ortasında yatan yavru bir köpeğin üzerinden geçtikten sonra arkasına bakmadan uzaklaştığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu Hayvan Hakları Yasası gündemdeki yerini koruyor.

Şiddet gören, katledilen ve mağdur edilen hayvanlar için tasarlanan yasa gündemde tartışılmaya devam edilirken, Konya'da bir vatandaşın yolda yatan köpeği ezdi.

YATAN KÖPEĞİN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Geçtiğimiz Cuma günü saat 20.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı otomobil, yolda yatan yavru köpeğin üzerinden geçti.

Kaçmaya çalışırken üzerinden arka tekerin de geçmesi üzerine köpek acılar içinde kıvranmaya başladı.





HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ GİTTİ

Yolun ortasında yatmasına rağmen sürücünün durmayarak yavru köpeğin üzerinden geçerek ezmesi ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.





EZME ANLARI KAMERADA

Görüntülerde, seyir halinde bulunan otomobilin yolda yatan köpeğin üzerinden geçtiği ve arka tekeriyle de ezdiği anlar yer alıyor.

Konya'daki sürücü, gözünün önündeki köpeği ezdi VİDEO







HAYVAN HAKLARI YASASI

Hayvan Hakları Yasasıyla birlikte hayvanlara işkence edenlere de büyük yaptırımlar uygulanması bekleniyor.

Yasanın onaylanması halinde, şu anda kabahat sayılan işkence, yaralama ve maduriyet durumları suç sayılacak.

Şu anda da uygulanan idari para cezaları artırılacak ve işlenen suça göre hapis cezaları da söz konusu olacak.