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- Konya'daki süt banyosu görüntüleri için karar: İkisi de serbest
Konya'daki süt banyosu görüntüleri için karar: İkisi de serbest
Süt banyosu yaparken çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından tutuklanan Emre Sayar ve Uğur Turgut isimli işçiler, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
- DHA
- 12.11.2020 - 09:10
- Güncelleme : 12.11.2020 - 10:46
Konya'da süt banyosu yapan işçinin görüntüsü sosyal medyaya düşmüş, büyük tepki toplamıştı.
Söz konusu videonun ardından soruşturma başlatan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, videonun çekildiği firmada denetimlerde bulunarak firmanın faaliyeti son vermiş, şahıslar gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
İKİSİ DE SERBEST KALDI
6 Kasım’da çıkarıldıkları 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan işçiler Emre Sayar ve Uğur Turgut, 5 gün sonra dün akşam saatlerinde bulundukları cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
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DENETİMLER SÜRECEK
Öte yandan, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin firmadaki denetimlerinin sürdüğü öğrenildi.