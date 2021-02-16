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    Konya'daki uyuşturucu kuryesi tutuklandı

    Yolcu otobüsüyle eroin taşırken polis ekipleri tarafından yakalanan 28 yaşındaki kurye, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 16.02.2021 - 17:54
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 18:06
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    Konya'daki uyuşturucu kuryesi tutuklandı

    Konya Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, kuryenin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

    Kuryenin kimliğini belirleyip, bindiği yolcu otobüsünü takibe alan polis, kent merkezi girişinde aracı durdurarak O.G.'yi gözaltına alındı.

    EROİNLE YAKALANDI

    O.G.'nin yapılan üst aramasında, satışa hazır paketler halindeki 70 gram eroin ele geçirildi.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen O.G., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

    Konya daki uyuşturucu kuryesi tutuklandı #1

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