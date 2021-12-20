Yoğun kar nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Araçların ilerleyemediği güzergahta tuzlama çalışması yapıldı.

Kar yağışı, 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı geçidinde etkisini gösterdi.

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan güzergahta, tipi ve sis nedeniyle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

KAR KALINLIĞI 15 SANTİME ULAŞTI

Sabah saatlerinde başlayan ve kısa sürede 15 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle Bayburt-Erzurum sınırındaki Kop Dağı'nda ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Kop Dağı'nda kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi VİDEO





ARAÇLAR İLERLEYEMEDİ

Özellikle tırların hazırlıksız yakalandığı kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bazı ağır tonajlı araçlar ilerleyemedi. Karayolları ekiplerinin kar temizliği ve tuzlama yaptığı güzergahta sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.





KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; pazartesi sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda görülecek olan yağışların, Hakkari ve Bitlis il geneli Batman’ın kuzey (Sason) ve Siirt ve Şırnak'ın doğu, Van ve Muş’un güney ilçelerinde yoğun kar (20-45 cm) şeklinde görülmesi bekleniyor.





Siirt ve Şırnak çevreleri (900 m altı rakımlı kesimler) ile Batman'ın güneyinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur (35-60 kg/m2) şeklinde Salı (21.12.2021) günü gece saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, ile buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.



