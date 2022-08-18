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    Şanlıurfa'da kopan elektrik teli kadınların üzerine düştü: 2’si ağır 5 yaralı

    Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kopan elektrik telinin evin önünde oturan kadınların üzerine düşmesi sonucu 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
    • 18.08.2022 - 21:30
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 21:30
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    Şanlıurfa'da kopan elektrik teli kadınların üzerine düştü: 2’si ağır 5 yaralı

    Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde akşam saatlerinde Haydarahmet Mahallesi'nde mahalleden geçen elektrik teli koparak evin önünde oturan kadınların üzerine düştü.

    Elektrik akımına kapılan Ayfer E., İslim E., Yeter E., Halide E. ve Esma E. yaralandı.

    2 kişinin durumu ağır

    Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Dedaş ilgilenmedi iddiası

    Daha önce birçok defa Dicle Elektrik (Dedaş) ekiplerine elektrik telleriyle ilgili görüşme gerçekleştirdiklerini iddia eden Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez, kimsenin gelip ilgilenmediğini söyledi.

    Olay yerine giden mahalleye giden jandarma ekipleri, çevrede önlem alarak inceleme yaptı.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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