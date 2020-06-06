Köpeğe çarpmamak için ani manevra yapan zor kurtuldu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün yaptığı ani manevra sonucu kontrolden çıkan otomobil tır parkına daldı. Kazada sürücü ölümden döndü.

Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Hasan Eray Tüfekçi yönetimindeki 19 AAT 544 plakalı otomobilin önüne, Sungurlu-Kırıkkale kara yolunun 6'ncı kilometresinde köpek çıktı.

Tüfekçi'nin bir anda yola fırlayan köpeğe çarpmamak için yaptığı ani manevra sonucu kontrolden çıkan otomobil tır parkına dalarak, park halinde ki iki tırın arasına girdi.

Kazayı gören diğer sürücüler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı İZLE

AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ

İhbar üzerine kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralı sürücüyü kurtardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Tüfekçi, ayakta yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, Hasan Eray Tüfekçi'nin eski CHP Çorum İl Başkanı olduğu aktarıldı.