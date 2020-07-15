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Hatay'da 60 yaşındaki şüpheli, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Deniz Mahallesi'ndeki evinde köpeğe cinsel saldırıda bulunan 60 yaşındaki M.F.'yi, sokaktan geçen bir vatandaş, pencereden cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

Tepkilere neden olan görüntüler üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti ve M.F.'yi gözaltına aldı.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhuriyet savcısının talimatıyla M.F. hakkında tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Köpeğe tecavüz ederken görüntülendi, gözaltına alındı VİDEO