TEM Bağlantı yolu Haramidere mevkisinde yola çıkan köpeği kurtarmak isteyen 8 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Kazada küçük çocuk ağır şekilde yaralanırken, vicdansız sürücü olay yerinen kaçtı.

Haramidere TEM bağlantı yolu mevkisinde meydana gelen olayda, 8 yaşındaki Kerim Doğan, köpeğin yola çıktığını görmesi üzerine yola fırladı.

Bu sırada yolda seyir halinde olan bir sürücü, yola çıkan çocuğa çarparak olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çocuğun hareketsiz halde yerde yattığını gören vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri çocuğu hastaneye kaldırdı.

DURUMU AĞIR

Kaza sonucu ayakkabısı da yola fırlayan 8 yaşındaki Doğan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Köpeği kurtarmak isteyen çocuğa araba çarptı ViDEO

"KÖPEĞİN PEŞİNDEN KOŞTU"

Feci kazaya tanık olan 8 yaşındaki Kerim Doğan’ın kuzeni gözyaşları içinde olay anını anlattı. Çim alanda oyun oynadıklarını kaydeden yaralı çocuğun kuzeni, “Köpek yola fırlayınca Kerim yola fırladı. O da peşinden koştu. Yoldan geçen bir araba da çarparak kaçtı.” dedi.

Öte yandan, polis ekipleri olay yerinden kaçan aracın tespiti için çalışma başlattı.