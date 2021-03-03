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    Konya'da köpek dövüştüren 3 kişiye 50 bin TL ceza

    Konya'da köpek dövüştürerek sosyal medyadan canlı yayın yapan şebeke üyesi 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
    • DHA
    • 03.03.2021 - 19:15
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 19:49
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    Konya'da köpek dövüştüren 3 kişiye 50 bin TL ceza

    Konya Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde köpek dövüştüren 3 kişinin, görüntüleri sosyal medya üzerinden yayınlaması üzerine çalışma başlattı.

    KÖPEKLER KORUMAYA ALINDI

    Şüphelilerin adresini belirleyip operasyon düzenleyen polis, iş yerinin çatı katında bulunan 5 köpeK korumaya aldı.

    Köpekleri dövüştürdükleri tespit edilen 3 kişiye ise 'Hayvana eziyet ve dövüştürmekten' toplam 50 bin 72 TL para cezası yazıldı.

    Dövüştürülen köpekler tedavi altına alındı.

    Konya'da köpek dövüştüren 3 kişiye 50 bin TL ceza VİDEO

    Konya da köpek dövüştüren 3 kişiye 50 bin TL ceza #1

    Konya da köpek dövüştüren 3 kişiye 50 bin TL ceza #2

    Konya da köpek dövüştüren 3 kişiye 50 bin TL ceza #3

    Konya da köpek dövüştüren 3 kişiye 50 bin TL ceza #4

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