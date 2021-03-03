Konya'da köpek dövüştüren 3 kişiye 50 bin TL ceza

Konya'da köpek dövüştüren 3 kişiye 50 bin TL ceza

Konya'da köpek dövüştürerek sosyal medyadan canlı yayın yapan şebeke üyesi 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde köpek dövüştüren 3 kişinin, görüntüleri sosyal medya üzerinden yayınlaması üzerine çalışma başlattı.

KÖPEKLER KORUMAYA ALINDI

Şüphelilerin adresini belirleyip operasyon düzenleyen polis, iş yerinin çatı katında bulunan 5 köpeK korumaya aldı.

Köpekleri dövüştürdükleri tespit edilen 3 kişiye ise 'Hayvana eziyet ve dövüştürmekten' toplam 50 bin 72 TL para cezası yazıldı.

Dövüştürülen köpekler tedavi altına alındı.

Konya'da köpek dövüştüren 3 kişiye 50 bin TL ceza VİDEO

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