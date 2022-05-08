Köpeklerden kaçarken ölen Mahra için, ailesi mevlit okuttu

Başıboş köpeklerden kaçarken, kamyonun altında kalan Mahra’nın ölümünün 40’ıncı gününde, ailesi tarafından mevlit okutuldu. Mevlide, birçok vatandaş katıldı.

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi’nde, 5 Mart günü saat 10.00 sıralarında kaldırımda yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar’ın ölümü, tüm Türkiye’yi yasa boğdu.

Köpeklerden kaçmak isterken sağ bacağı kamyonun ön tekerinin altında kalan Pınar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp 3 buçuk saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmış, 1 gün sonra saat 01.00 sıralarında beyninin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle 2'nci kez ameliyat edilerek parçalanan sağ bacağı diz üstünden kesilmişti.

Mahra Melin Pınar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin 23'üncü gününde yaşama gözlerini yummuştu.

Birçok vatandaş, Mahra için edilen dualara ortak oldu

DHA’nın haberine göre; Mahra’nın acılı ailesi, kızlarının ölümünün 40’ıncı gününde Belek Mahallesi’ndeki evlerinin önünde mevlit okuttu.

Ailenin yakınlarının yanı sıra, çok sayıda vatandaş, Mahra için edilen dualara ortak oldu.

“Yaşadığım acıyı başka insanların yaşamaması için elimizden gelen çabayı sarf edip mücadelemizi sürdürüyoruz”

Baba Murat Pınar, kızlarını kaybetmenin acısını ilk günkü gibi yaşadıklarını, Mahra için mücadelelerine devam ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Benim yaşadığım acıyı başka insanların yaşamaması için elimizden gelen çabayı sarf edip mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm sevenlerimiz bizi yalnız bırakmıyor. Sadece burası değil kızımın mezarını da sürekli ziyaret ediyorlar. Herkese çok teşekkür ederiz. Acımız çok derin.”