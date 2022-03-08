Köpekten kaçarken ayağından olan Mahra'nın beyin ölümü gerçekleşebilir

Köpekten kaçarken ayağından olan Mahra'nın beyin ölümü gerçekleşebilir

Köpekten kaçarken kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın babası, "Doktorlar beyin ölümünün gerçekleşebileceğini, her şeye hazırlıklı olmamız gerektiğini söyledi" dedi.

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi’nde, geçen cumartesi günü saat 10.00 sıralarında, kaldırımda yürüyen 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'a, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı.

Kaçmak için yola çıkan Pınar'a, İrfan Yayla'nın kullandığı kamyon çarptı. Pınar'ın sağ bacağı, kamyonun ön tekeri altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 9 yaşındaki Pınar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

3 BUÇUK SAAT AMELİYATTA KALDI

Hastanede hemen tedaviye alınan Mahra Melin Pınar, yaklaşık 3 buçuk saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

SAĞ BACAĞI DİZ ÜSTÜNDEN KESİLDİ

Pazar gecesi saat 01.00 sıralarında beynin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle ikinci kez ameliyat edilen Mahra'nın, dün ise parçalanan sağ bacağı diz üstünden kesildi.

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“HER ŞEYE HAZIRLIKLI OLMAMIZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER”

Baba Murat Pınar, Mahra Melin Pınar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

Murat Pınar, "Doktorlarla görüştük. Kızımın beyin ölümünün gerçekleşebileceğini ve her şeye hazırlıklı olmamız gerektiğini söylediler. Yoğun bakımdaki kızımın durumu kritik." dedi.

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