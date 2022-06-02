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    Koronavirüs yüzünden yapılamayan düğünün kaporası davalık oldu

    Yargıtay, salgın nedeniyle yapılamayan düğün için ödenen kaporanın iadesine ilişkin Tüketici Mahkemesi kararını, tebliğ tarihi belirlenmeden ve duruşma açmadan verilmesi nedeniyle bozdu.
    • 02.06.2022 - 15:35
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 16:10
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    Koronavirüs yüzünden yapılamayan düğünün kaporası davalık oldu

    Kasım 2019'da bir çift, Ağustos 2020'de yapacakları düğün için bir organizasyon şirketi ile 10 bin lira karşılığında anlaştı, 2 bin lira da kapora verdi.

    Düğünden yaklaşık bir ay önce koronavirüs salgını nedeniyle düğün yapılamayacağı için organizasyonu iptal eden çift, kaporanın iadesi için Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

    Heyet, paranın iadesine karar verdi.

    Şirket, kararın iptali için dava açtı

    Düğün tarihinde başka bir organizasyon yapamadığını, tüketici hakem heyetinin kararının hukuka aykırı olduğunu ileri süren organizasyon şirketi, kararın iptali için dava açtı.

    AA’daki haberde davalı çift, koronavirüs nedeniyle düğün yapmalarının mümkün olmadığı ve yapılan itirazın süresinde olmadığını ileri sürerek davanın reddini talep etti.

    Yargıtay, kanun yararına bozdu

    Yargılamayı yapan Kayseri 1. Tüketici Mahkemesi, Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti kararından “2 bin lira bedelin iadesi” yönündeki hükmü çıkardı ve sözleşmenin iptaline karar verdi.

    Kararın ardından Adalet Bakanlığı, hakem heyeti kararının hangi tarihte tebliğ edildiğine dair tespit yapılmadan, işin esasına girerek duruşma açılmadan karar verildiği gerekçesiyle kanun yararına bozma istedi.

    İstemi görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kararı sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozdu.

    Kararın gerekçesinden

    Dairenin Resmi Gazete'de yer alan kararına göre; yerel mahkemenin, hakem heyeti kararını dava dosyasına getirdiği ancak tebliğe ilişkin mazbatanın bu evraklar içinde yer almadığı, tebliğin ne zaman yapıldığının tespit edilerek, bunun sonucuna göre karar verilmesi gerektiği vurgulandı.

    Mahkemenin ayrıca, duruşma açmadan dosya üzerinden karar verdiği anımsatılan kararda, tarafların duruşmaya çağırılarak usule uygun şekilde dinlenmesinin gerekli olduğuna işaret edildi.


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