Kosova'da tanısı konulamayan bebek, Türkiye'de sağlığına kavuştu

Dünyaya 8,5 ay önce gözlerini açan Diar bebeğin ülkesinde anlaşılamayan hastalığı Türkiye'de çözüme ulaştı. Yemek ve nefes borusu birleşik doğan minik Diar, Türk doktorlarının elinde şifa buldu.

Kosova'da doğduğundan beri tanısı konulamayan hastalıkla cebelleşen 8,5 aylık Diar Ademaj, beslenme sonrası öksürük ataklarıyla nefes darlığı yaşıyordu.

2 ay yeni doğan yoğun bakımda kalan Diar, iyi olduğu söylenilerek eve gönderiliyor ancak sorunları sürekli tekrar ediyordu.

Bir türlü tanısı konulamayan bebeklerinin durumunun kötüye gittiğini fark eden Ademaj ailesi sonunda, tedavi için Kosova'dan Türkiye'ye gelme kararı aldı.

Diar Türkiye'de sağlığına kavuştu

Burada yemek ve nefes borusu arasındaki bağlantıyı tespit eden Çocuk Cerrahisi Prof. Dr. Melih Tugay, Diar'ın dünyada çok nadir görülen bir durumu olduğunu ve gerçekleştirilen zorlu ama başarılı operasyonla sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Ameliyat edilen minik Diar, yaklaşık 10 gün içinde sağlığına kavuşarak beslenilebilir hale geldi.

"Bu durum yüz bin doğumun 40-50'sinde görülür"

Prof. Dr. Tugay, "Özofagus atrezisi, doğuştan gelen anatomik yapısal bozukluğun çok daha nadir görülen bir şeklidir. Yemek borusu ile solunum borusu arasında bağlantı olur. Ama yemek borusu da tıkalı olduğu için bebek doğar doğmaz hiç beslenemez. Bu hastaların tanısını koymaksa kolaydır. Bu durum yaklaşık yüz bin doğumun 40-50'sinde görülür. Diar'da görülen özefagus atrezisi tipinde ise yemek ve solunum borusu arasındaki küçük bir yerde bağlantı vardı. Bu ise çok daha nadirdir. Ve ozefagus atrezileri icinde yüzde 4 görünür" açıklamasını yaptı.

Minik Diar'a endoskopi yaptıklarında akciğerlerinde problem fark ettiklerini belirten Prof. Dr. Melih Tugay, ameliyata hazır olması açısından pediatri tarafından tedavi gördüğünü söyledi.

"Yemek ve soluk borusunu aynı yerlere yerleştirdik"

Prof. Dr. Tugay, "Öncelikle bu bağlantının yolunun nerede olduğunu bulmamız gerekti. Çünkü bu ağızdan başlayıp mideye kadar gidiyor. Yani boyundan göğüs boşluğu, göğüs kafesi içine kadar herhangi bir yerde olabilir. Diar 8 aylık olduğu için solunum borusu çok küçük çapta. Yani bir baş parmak kadar bile değil. Bağlantıyı tespit edince ayırdık. Yemek ve soluk borusunu ayrı yerlere yerleştirdik. Ameliyat başarılı şekilde sonlandı" şeklinde konuştu.

"Boğulup ölebilirdi"

Ameliyat sonrası Diar'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ifade eden doktor ameliyatın 4'üncü gününden itibaren rahatlıkla beslenebildiğini söyledi. Kontrollere devam ettiklerini de belirten Prof. Dr. Melih Tugay, "Ameliyat olmasaydı belki de akciğerleri giderek daha kötü hale gelip büyük hasar görecekti. Beslenme esnasında, mamanın nefes borusuna kaçmasıyla o anda boğulup ölebilirdi" dedi.

"Türkiye'deki sağlık hizmetinden çok memnun kaldık"

DHA'nın haberine göre, bebeği doğduğundan beri sürekli mücadele verdiklerini belirten 27 yaşındaki anne Liridona Ademaj ise bebeğinin sürekli sorun yaşadığını ve bunların bir türlü geçmediğini söyledi.

Daha iyi tedavi edilmesi için Türkiye'ye geldiklerini ifade eden Ademaj, "Bebeğim çok fazla zorlukla mücadele etti. Ama şimdi ise durumu iyi. Artık onu elimle besleyebiliyorum. Türkiye'deki sağlık hizmetinden çok memnun kaldık. Evladımız sağlığına kavuştu, çok mutluyuz. Doktorumuza çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.