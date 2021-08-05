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    Köyceğiz'de bir mahalle daha boşaltıldı

    Orman yangınının yayılması üzerine Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir mahalle daha tahliye edildi.
    • AA
    • 05.08.2021 - 08:51
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    Köyceğiz'de bir mahalle daha boşaltıldı

    Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

    Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle ve karadan ulaşımın olmadığı yerlerde çalışmalar güçlükle yürütülüyor.

    BİR MAHALLE DAHA TAHLİYE EDİLDİ

    Alevlerin tehdit ettiği Çayhisar, Zeytinalanı ve Taşdibi mahallelerinin bir bölümünün dün tedbir amaçlı tahliye edilmesinin ardından Sazak mahallesi de tedbiren boşaltıldı.

    Vatandaşlar yangının yoğun olduğu yerlere yaklaşmamaları için sık sık uyarıldı.

    Tahliye için yapılan anonsların ardından bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı.

    Köyceğiz de bir mahalle daha boşaltıldı #1

    Köyceğiz de bir mahalle daha boşaltıldı #2

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