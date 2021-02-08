Köye yerleşen eski manken Bilun Dohmen, ağlaya ağlaya köy hayatını bıraktı

Podyumları bırakarak sakin bir hayata geçmek için köye yerleşen eski manken Dohmen, yaşadığı talihsizlikler yüzünden köydeki evini satışa çıkarmak zorunda kaldı.

Avrupa ve Türkiye’de sayısız defilede yer alan eski manken Bilun Dohmen, 8 yıl önce Bodrum'un Gündoğan Mahallesi’ne yerleşerek kendisine küçük bir çiftlik kurdu.

O günden beri tamamen köy hayatı yaşamaya başlayan Dohmen, evine giren hızsızlar ve yaşadığı olumsuzluklardan dolayı köy evini satılığa çıkardı.

TAVUKLARINI BİLE ÇALDILAR

Meslek hayatı sonrası kurduğu çiftlikte koyun, keçi, tavuk, keklik, bıldırcın gibi hayvanlar beslemeye başlayan Dohmen'in evi, 3 kez soyuldu. Kendi başına almaya çalıştığı önlemler fayda vermedi.

Koyunları, keçileri çalınan Dohmen, tavukları da çalınınca yaşadığı evde tedirgin olmaya başladı. 8 yıl önce el emeği göz nuru yaptığı evinin kapılarını kapatıp, Bodrum merkeze taşınmaya karar verdi.

ŞALVARINI ÇIKARDI

Yaşadığı olumsuzlukları anlatırken hıçkıra hıçkıra ağlayan Dohmen, eviyle vedalaşırken gözyaşlarına boğuldu.

Üzerinden hiç çıkarmadığı şalvarını, basmasını çıkarıp köy hayatına veda etti.

HAYALLERİ YARIDA KALDI

Yaklaşık 20 yıl boyunca Amerika, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere ve birçok ülkede podyumlarda boy gösteren Dohmen, tek hayalinin bir köye yerleşip sesiz sakin bir hayat yaşamak olduğunu ifade etti.

Dohmen, “Başıma gelmeyen kalmadı. Burası için yıllarca uğraştım didindim, tırnaklarımla kazıya kazıya yaptım. Tek başına böyle bir yerde kadın olarak yaşamak çok zor oluyor. Yanınızda kimse yok yalnız başınıza yaşamak çok zor. Başıma gelmeyen kalmadı, 3 kere soyuldum. Neyim var neyim yok çaldılar hepsini. Her şeyim gitti, hayvanlarım gitti. Kuzularım öldü, bazılarını çaldılar. Tavuklarımı çaldılar, her şeyimi alıp gittiler.” şeklinde konuştu.

"BURADA KORKA KORKA YAŞADIM"

Çiftliğini bırakıp gitmek zorunda kaldığını gözyaşları içerisinde anlatan Dohmen, “Artık bu çiftliğimi bırakmak zorundayım, Bodrum merkeze taşınıyorum. Bu cennetimi bırakıp maalesef şehirde yaşayacağım. Çok emek verdim buraya. Hiç kimseden manevi olarak bir destek görmedim. Tek başıma korku ile neler çektim burada korka korka yaşadım. En sonunda tekrar soyuldum. Çok büyük bir hevesle geldim. Yıllarca defilelerde mankenlik yaptım. Dünyanın her yerini gezdim. O hayatı bırakıp köyde yaşamak için çok çaba verdim. Birçok arkadaşım da benle beraber Bodrum’a yerleşti. İnsanlardan çok takdir aldım ama maalesef yaşamama müsaade etmediler. Artık evimi topluyorum. Geldim veda etmeye. Ne yapacağımı bilmiyorum çok çaresizim.” ifadelerini kullandı.

"BİR EMEKLİ MAAŞIM KALDI"

Ağlayarak evini terk eden Dohmen, “Ben koyunlarım tavuklarım olmadan nasıl yaşayacağım. Bu hayat benim en sevdiğim, istediğim bir hayattı. Ben şehirden artık köye yerleşmek istedim. Yapacak hiçbir şeyim kalmadı, bütün birikimim, mücevherlerim gitti. Hiçbir şeyim kalmadı. Artık bir emekli maaşımla yaşamaya çalışacağım. Allah’a bin şükürler olsun ki maaşım var."





KADIN OLMAK ZOR

Yaşadığı yeri satarak daha ufak bir yere taşınacağını söyleyen Dohmen, "İnsana müsaade etmiyorlar, başında bir erkek olmayınca olmuyor. Bodrum’da değil nerede olursan ol tek başına bir kadınsan yaşamak çok zor.” dedi.