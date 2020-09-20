Kozan Emniyet Müdürü, maske takmayan sürücüye sitem etti

Ferdi Büyükatak, maskesiz sürücüden kendine telefonu kadar değer vermesini istedi.

Adana’nın Kozan ilçesinde 150 polisle huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İlçede yürütülen bir aylık çalışmada, 243 kişiye maske takmamaktan 218 bin 700 TL idari cezası uygulandı.

"TELEFONUNA KILIF TAKIYOR MUSUN"

Uygulamaları yerinde takip eden Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, koronavirüs salgınına karşı maske takmayan sürücüye, "Telefonun var mı? Kılıfı var mı telefonun? Telefonun sağlığını düşünüyorsun, kendi sağlığını düşünmüyorsun." diyerek sitem etti.

Büyükatak, telefonunda koruma kılıfı olduğunu belirten sürücüye virüse karşı kendini koruması için uyarıda bulunarak, telefon kadar kendine değer vermesini söyledi.

POLİS DURDURDUĞU ARACI İTEREK ÇALIŞTIRDI

Polis ekipleri, kahvehane, parklar, metruk binaların yanı sıra ilçenin farklı noktalarında yol uygulaması yaparken, aracı çalışmayan bir sürücünün aracını da önce denetledi, ardından iterek çalıştırdı.

Mahalle sakini kadınlar çay ikramı ile yoğun mesai yapan polislere destek verirken, uygulamalar için teşekkür ettiler.