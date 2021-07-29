Yangının ikinci gününde ekiplerin yoğun çalışmaları devam ederken, sabahın ilk ışıkları ile acı tablo ortaya çıktı. İlçedeki birçok yerleşim yeri küle döndü.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Akdam Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını, poyrazın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Ekipler havanın karanlık olması nedeniyle yangına ilk etapta karadan müdahale etti. İş makineleri, arazöz ve personellerin müdahalesi gece boyunca sürdü. Yangın gece kontrol altına alınamadı.

YANGININ ACI TABLOSU

Sabahın ilk ışıkları ile alevlerin teslim aldığı yerleşim yerlerinde istenmeyen manzaralar oluştu. Yangın bölgesine yakın olan ve tedbir amaçlı boşaltılan 7 köyde birçok ev alevlere teslim oldu.

Kozan'daki orman yangınına müdahaleler sürüyor VİDEO



"EVİM KÜL OLDU, PERİŞANIZ"

Yangında evinin tamamen yandığını söyleyen Cumali Yücel (63), gözyaşlarına hakim olamadı. 20 yıllık birikiminin kül olduğunu belirten Yücel, "Barajın kenarından ufak bir ateş çıktı ve ardından rüzgarın etkisiyle her yere dağıldı. Evimiz, yuvamız gitti. Bir şeyimiz kalmadı. Buradaki insanlar güvenlik güçleri tarafından tahliye edildi. Güvenli yerlere götürüldüler. Benim evim de buradaydı. Yandı, kül oldu. Hanımım ölmüştü. 3 çocuğum var. Perişanız ama Allah’tan geldi, yapacak bir şey yok.” dedi.

Karadan söndürme çalışmalarının sürdüğü yangına, sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale tekrar başladı.