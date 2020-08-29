- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kozyatağı'nda benzin istasyonundaki araç çalındı
Kozyatağı'nda benzin istasyonundaki araç çalındı
Sürücüsünün içinde olmadığı ve pompaya takılı bir aracın çalınma anı kameralara yansıdı.
- DHA
- 29.08.2020 - 09:16
İstanbul Kozyatağı'nda bulunan bir benzin istasyonuna gelen 34 BGC 716 plakalı panelvan aracın sürücüsü, pompada yakıt alındığı sırada istasyonun marketine girdi.
POMPAYA TAKILI ARAÇ ÇALINDI
Bu sırada şüpheli bir kişi benzin istasyonunda dolaşmaya başlayarak aracın yanına gitti ve anahtarın üzerinde olduğunu fark etti.
Bir süre çevredekilerin uzaklaşmasını bekleyen şüpheli daha sonra harekete geçerek, pompaya takılı aracı çalarak olay yerinden kaçtı.
HRISIZ ARANIYOR
Yaşanan olayın ardından polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, hırsızlık anı ise benzin istasyonun kamerasına yansıdı.