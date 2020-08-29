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    Kozyatağı'nda benzin istasyonundaki araç çalındı

    Sürücüsünün içinde olmadığı ve pompaya takılı bir aracın çalınma anı kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 29.08.2020 - 09:16
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    Kozyatağı'nda benzin istasyonundaki araç çalındı

    İstanbul Kozyatağı'nda bulunan bir benzin istasyonuna gelen 34 BGC 716 plakalı panelvan aracın sürücüsü, pompada yakıt alındığı sırada istasyonun marketine girdi.

    POMPAYA TAKILI ARAÇ ÇALINDI

    Bu sırada şüpheli bir kişi benzin istasyonunda dolaşmaya başlayarak aracın yanına gitti ve anahtarın üzerinde olduğunu fark etti.

    Bir süre çevredekilerin uzaklaşmasını bekleyen şüpheli daha sonra harekete geçerek, pompaya takılı aracı çalarak olay yerinden kaçtı.

    HRISIZ ARANIYOR

    Yaşanan olayın ardından polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, hırsızlık anı ise benzin istasyonun kamerasına yansıdı.

    Kozyatağı nda benzin istasyonundaki araç çalındı #1

    Kozyatağı nda benzin istasyonundaki araç çalındı #2

    Kozyatağı nda benzin istasyonundaki araç çalındı #3

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