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Kozyatağı'nda benzin istasyonundaki araç çalındı

Kozyatağı'nda benzin istasyonundaki araç çalındı

Sürücüsünün içinde olmadığı ve pompaya takılı bir aracın çalınma anı kameralara yansıdı.