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    Kripto para borsası Thodex’in ortaklarından Güven Özer İstanbul’da yakalandı

    Kripto para borsası Thodex’in ortaklarından Güven Özer İstanbul’da yakalandı

    Türkiye'de işlem yapan dijital para borsalarından Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer, İstanbul'da operasyonla yakalandı.
    • İHA
    • 25.04.2021 - 03:17
    • Güncelleme : 25.04.2021 - 03:18
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    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye’nin yerli kripto para borsalarından Thodex’e yönelik soruşturma başlatıldı.

    8 İLDE 78 KİŞİYE YÖNELİK OPERASYON

    Yasa dışı faaliyetleri gerekçe gösterilerek firmanın CEO’su Faruk Fatih Özer’in de aralarında olduğu 78 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

    Kripto para dolandırıcılığı operasyonu polis kamerasında-Video

    KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

    Önceki gün başlatılan ve devam eden çalışmalarda 65 şüpheli yakalanmış, şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı İnterpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarılmıştı.

    Kripto para borsası Thodex’in ortaklarından Güven Özer İstanbul’da yakalandı #1

    ORTAĞI OLAN AĞABEYİ YAKALANDI

    Aranan şüpheliler arasında firari CEO’nun ağabeyi Güven Özer’in, bu gece İstanbul’un Pendik’te saklandığı evde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

    Şirketin ortakları arasında yer aldığı öğrenilen Güven Özer, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

    Kripto para borsası Thodex’in ortaklarından Güven Özer İstanbul’da yakalandı #2

    78 KİŞİ'DEN 66'SI YAKALANDI

    Bununla birlikte aranan 78 şüpheliden 66 kişi yakalanmış oldu.

    Polis, halen firari durumda olan şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin yakalanması için operasyonlarına devam ediyor.

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