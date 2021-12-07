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    Kripto para dolandırıcılığı şüphelisi Antalya'dan İstanbul'a getirildi

    Kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden Kenan Altun, dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındığı Antalya'dan polis eşliğinde soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirildi.
    • DHA
    • 07.12.2021 - 22:54
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    Kripto para dolandırıcılığı şüphelisi Antalya'dan İstanbul'a getirildi

    Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 yıl önce şirket kuran Kenan Altun ve Hasan Özkan tarafından geçen yıl devreye alınan kripto para borsasının çökmesinin ardından mağdurların suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

    ANTALYA'DA GÖZALTINA ALINDI

    Başsavcılık, şüphelilerin şirket merkezini İstanbul'a taşıdığı gerekçesiyle soruşturma dosyasını, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti.

    Haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden Kenan Altun, Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alınmıştı.

    Kripto para dolandırıcılığı şüphelisi Antalya dan İstanbul a getirildi #1

    İSTANBUL'A GETİRİLDİ

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Antalya'da teslim alınan Kenan Altun, THY'nin tarifeli uçağıyla saat 20.15 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirildi.

    Beraberindeki polisler eşliğinde uçaktan inen şüpheli Altun'un havalimanından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

    Kripto para dolandırıcılığı şüphelisi Antalya dan İstanbul a getirildi #2

    Kripto para dolandırıcılığı şüphelisi Antalya dan İstanbul a getirildi #3

     

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