Kripto parada her şeyini kaybeden İstanbullu emlakçı intihar etti

Kripto parada her şeyini kaybeden İstanbullu emlakçı intihar etti

Evini satıp tüm parasını kripto paraya yatıran 50 yaşındaki Caner Ünal, THODEX vurgunu sonrası ruhsatsız tabancasıyla başına tek el ateş ederek hayatına son verdi.

İstanbul'da yaşayan ve emlakçılık yapan 50 yaşındaki Caner Ünal, geçtiğimiz günlerde sahip olduğu daireyi satarak parasını da kripto paraya yatırdı.

THODEX vurgununun ardından Kağıthane ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’ndeki iş yerine gelen Ünal, bilgisayarının başına oturarak borsaya bakmaya başladı.

TABANCAYLA KENDİNİ VURDU

Büyük zarar ettiğini gören Ünal, ruhsatsız tabancasını çıkararak başına başına tek el ateş etti. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KURTARILAMADI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Ünal’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane’deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Burada ameliyata alınan Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünal’ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelendiğinde olay esnasında Ünal’ın yakında kimsenin olmadığını tespit etti. Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından tabanca ve kovan, polis ekipleri tarafından delil torbasına konularak muhafaza altına alındı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kripto parada her şeyini kaybeden İstanbullu emlakçı intihar etti