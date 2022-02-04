4 kattaki evin balkonundan sabaha karşı düşerek ölen Kübra Ece’nin, düşme anlarına ilişkin cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Gümüşpala Mahallesi’nde, 30 Ocak Pazar günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında, sevgilisinin oturduğu binanın 4’üncü katından düşerek ağır yaralanan Kübra Ece (30), kaldırıldığı Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kübra Ece'nin ölümü üzerine polis ekipleri, inceleme başlattı.

Olay sırasında evde bulunan Mikail Ö., Hami A., Mehmet Emre Ş., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Brezilya doğumlu Luizia Marina R.C., Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

TARTIŞMA NEDENİ KISKANÇLIK

Kübra Ece'nin, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş. ve evde bulunan diğer kişilerle birlikte gece geç saatlere kadar oturdukları, ancak ikilinin kıskançlık nedeniyle tartıştığı ileri sürüldü.

Kübra Ece'nin sinirlenerek kendisini boşluğa bıraktığı iddia edildi.

Kübra Ece’nin düştüğü anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı ViDEO

DÜŞME ANLARINI KAYDETTİ

D-100 karayolunun karşı tarafındaki bir binada oturan bir kişinin, duyduğu bağırma sesleri üzerine cep telefonu ile bu evi görüntülediği ortaya çıktı.

Görüntülerde bağırma seslerinin duyulmasından kısa süre sonra Kübra Ece’nin, balkona koşarak kendisini boşluğa bıraktığı görüldü.