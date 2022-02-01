Bir yarışma programı sonrası tanınan Kübra Ece, 4’üncü kattan düşerek can verdi. Talihsiz kadının ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, kuzeni “Bu olayın peşini kesinlikle bırakmayacağız” dedi.

Televizyon programıyla ünlenen Kübra Ece, dün İstanbul’un Avcılar ilçesi Gümüşpala Mahallesi'ndeki binanın 4'üncü katından 05.00 sıralarında düştü.

Olay yerine ambulans istendi. Sevk edilen ambulanstaki görevliler ağır yaralı Kübra Ece'yi aynı mahallede bulunan Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ancak Kübra Ece hastanede hayatını kaybetti.

EVDE BULUNAN 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, 30 yaşındaki Kübra Ece'nin ölüm sonrası evde inceleme yaptı.

Olay sırasında evde bulunan Mikail Ö., Hami A., Mehmet Emre Ş., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Brezilya doğumlu Luizia Marina R.C.'yi Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

Kübra Ece'nin ölümüyle ilgili kuzeni konuştu ViDEO

‘KISKANÇLIK NEDENİYLE TARTIŞTILAR’ İDDİASI

Kübra Ece'nin, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş. ve evde bulunan diğer kişilerle birlikte gece geç saatlere kadar oturdukları ancak ikilinin kıskançlık nedeniyle tartıştığı ileri sürüldü.

Kübra Ece'nin sinirlenerek kendisini boşluğa bıraktığı iddia edilirken, polisin olayla ilgili detaylı soruşturması sürüyor.

“BU OLAYIN PEŞİNİ KESİNLİKLE BIRAKMAYACAĞIZ”

Acı haberle yıkılan Kübra Ece'nin ailesi, kızlarını toprağa verdi.

Olayla ilgili konuşan Kübra Ece'nin kuzeni İbrahim Sunar, cinayet şüphesi olduğunu ifade ederek sonuna kadar konunun takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Sunar, “Biz sadece çok yakın bir arkadaşının doğum gününe gittiğini biliyoruz. Doğum gününü kutluyorlar eve geliyorlar. Daha sonra ne olduysa, telefon mu geldi haber mi geldi bilmiyorum çıkıp olayın yaşandığı eve gidiyorlar. Ondan sonrasını biz de bilmiyoruz. Adalete güveniyoruz. Bu olayın peşini kesinlikle bırakmayacağız.” dedi.

“NİŞANLISI YOK, ÖYLE BİR ŞEY YOK”

“Olayın gerçekleştiği ev bir arkadaşlarına ait” diyen Sunar, şöyle devam etti:

“Bizim kızımızın çok yakın bir arkadaşının erkek arkadaşının evi. Ama içeride ne oldu ne bitti biz de bilmiyoruz. Bize sabah 04.30 gibi haber geldi. Biz hep beraber koştuk gittik. Bunun mutlaka bir sorumlusu vardır. Ya biri itti ya da kendisi atladı. Atladıysa da neden atladı? Orada illa ki bir konuşma oldu, bir şeyler geçti ki kızımız yaptıysa da bu duruma geldi. Orasını tabii adalet çözecek. Devletin bütün kadın cinayetlerinde olduğu gibi bu konuda da failleri bulacağına inanıyorum. Nişanlısı yok, öyle bir şey yok. Olayla alakalı da 7 şüpheli gözaltında sorguları yapılıyor diye biliyoruz.”