Kübra Ece’nin sır ölümü

4'üncü kattan düşüp öldüğü öne sürülen Kübra Ece'nin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. Polis, evde bulunan 7 kişiyi, ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Televizyon programıyla ünlenen Kübra Ece'nin (30), İstanbul’un Avcılar ilçesi Gümüşpala Mahallesi'ndeki binanın 4'üncü katından 05.00 sıralarında düştüğü öne sürüldü.

Olay yerine ambulans istendi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sevk edilen ambulanstaki görevliler, ağır yaralı Kübra Ece'yi aynı mahallede bulunan Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ancak Kübra Ece hastanede hayatını kaybetti.

POLİS EVDEKİ HERKESİ ALDI

Polis, 30 yaşındaki Kübra Ece'nin ölüm nedeniyle ilgili inceleme yaptı.

Olay sırasında evde bulunan Mikail Ö., Hami A., Mehmet Emre Ş., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Brezilya doğumlu Luizia Marina R.C., Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

KISKANÇLIK TARTIŞMASI

Kübra Ece'nin, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş. ve evde bulunan diğer kişilerle birlikte gece geç saatlere kadar oturdukları ancak ikilinin kıskançlık nedeniyle tartıştığı ileri sürüldü.

Kübra Ece'nin sinirlenerek kendisini boşluğa bıraktığı öne sürülürken, polisin olayla ilgili detaylı incelemesi sürüyor.