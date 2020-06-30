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    Küçük Alperen'i öldüren caninin kan donduran ifadesi

    Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdükten 9 gün sonra yakalanan Harun S., ifadesinde küçük çocuğu ağladığı için boğarak öldürdüğünü söyledi.
    • İHA
    • 30.06.2020 - 16:54
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    Küçük Alperen'i öldüren caninin kan donduran ifadesi #1

    Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Harun S., iki yıldır nikahsız yaşadığı E.Ö'nün 3 yaşındaki oğlu Alperen E.'yi boğarak öldürdü.

    Harun S. daha sonra boğarak öldürdüğü küçük Alperen'i evin karşısındaki mezarlığa gömdü.

    6 gün sonra ortaya çıkan olayda Harun S. kayıplara karışırken, anne E.Ö de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, polis özel harekat ve Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan özel ekip, ilçeyi didik didik arayarak saklandığı yerde yakalandı.

    Küçük Alperen'i öldüren caninin kan donduran ifadesi #2

    İLÇE SAKİNLERİ PİS HARUN LAKABINI TAKTI

    Öte yandan, 3 yaşındaki Alperen'i öldüren Harun S.'ye ilçe sakinlerinin 'Pis Harun' lakabını taktığı öğrenildi. Ayrıca, Harun S.'nin tanıdıklarına teslim olmayacağı yönünde mesajlar da attığı belirtildi. Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Harun S., adliyeye sevk edildi.

    Küçük Alperen'i öldüren caninin kan donduran ifadesi #3

    AĞLADIĞI İÇİN BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

    Adliyeye sevk edilen Harun S.'nin ilk ifadeleri ise kan dondurdu. Harun S.'nin buradaki ifadesinde, Alperen'i ağlaması üzerine boğarak öldürdüğünü, annesi E.Ö.'yü de bu esnada odaya kilitlediğini söylediği öğrenildi. Anne E.Ö.'nün ise Alperen'in öldüğünü sabah odadan çıkınca öğrendiği, korkudan bir şey söylemediği öğrenildi.

    Küçük Alperen'i öldüren caninin kan donduran ifadesi #4

    Küçük Alperen'i öldüren caninin kan donduran ifadesi #5

    Küçük Alperen'i öldüren caninin kan donduran ifadesi #6

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