Küçük bir çocuğa tecavüz ettiğini söyleyen Alihan Şimşek yakalandı

Küçük bir çocuğa tecavüz ettiğini söyleyen Alihan Şimşek yakalandı

Sosyal medyada 'küçük çocuklara tecavüz ettiğini' söylemesinin ardından tutuklanması yönünde kampanya başlatılan Alihan Şimşek adlı şüpheli, gözaltına alındı.

Twitter'da dün akşam saatlerinde adeta yer yerinden oynadı.

Adının Alihan Şimşek olduğu iddia edilen kişi hakkında paylaşılan bir videoda yer alan ifadeler, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından tepkiyle karşılandı.

Şimşek'in, videoda 'küçük bir çocuğa tecavüz ettiğini' anlattığı görüldü.

TECAVÜZ İTİRAFI

Canlı yayın olduğu anlaşılan videoda şüpheli, “4 yıl oldu, tatile gitmiştik. Çikolata vereceğim diyerek kandırmıştım. Orada bir kümesleri vardı, eski eşyalarını koyuyorlardı. Orada tecavüz etmiştik. Ondan sonra çikolata vermiştim, zaten anlamıştı.” ifadelerini kullandı.

Canlı yayında tecavüz itirafı yapan Alihan Şimşek yakalandı VİDEO

ÖZGECAN İÇİN KORKUNÇ İFADELER

Videoda yer alan genç kızın “Kaç yaşındasın, ismin ne?” sorusuna şüpheli “Mehmet, 20 yaşındayım.” cevabını verdi.

Bir diğer görüntüde ise bilgisayar ekranına korkunç bir cinayete kurban giden Özgecan Aslan’ın fotoğrafını yerleştiren şüphelinin, bu anları da kayda alarak, “Sana ben tecavüz edecektim.” dediği duyuldu.

Şüpheli, konuştuğu sırada elindeki Türk bayrağını da paramparça etti.

ATATÜRK’ÜN FOTOĞRAFINI DA YAKTI

Tekrardan Özgecan’ın fotoğrafına dönen şüpheli, “Keşke o adamın yerinde ben olsaydım. Kıyak adamdı, tanıyordum.” dedi.

Son olarak Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret edip, fotoğrafını yaktığı anları paylaşan şüpheli, ardından kaydını durdurdu.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Alihan Şimşek’i gözaltına aldı.