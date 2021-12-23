Küçük bir çocuk daha pitbull yüzünden yaşam savaşı veriyor

Küçük bir çocuk daha pitbull yüzünden yaşam savaşı veriyor

Yaşadığı sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Türkiye'de pitbull terörü devam ediyor.

Yerel yönetimlerin başıboş bıraktığı sokak köpekleri veya sahipleri tarafından tedbir alınmadan beslenen vahşi köpekler her gün masum birinin canını yakıyor.

SON KÖPEK TERÖRÜ GAZİANTEP'TE

Son olay Gaziantep'te yaşandı.

Şahinbey ilçesinde yaşadığı sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

KOMŞULAR ÇIĞLIKLARA KOŞTU

Küçük kız, saldırı altındayken attığı çığlıkları duyan komşuları tarafından köpeklerin elinden güçlükle kurtarıldı.

Gaziantep'te 4 yaşındaki çocuğa saldıran pitbulllar barınağa götürüldü VİDEO



YÜZÜNÜ VE GÖĞSÜNÜ PARÇALADILAR

Yüzünden ve göğüs kısmından ağır yaralanan küçük kız, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Küçük kızın hayati tehlikesinin bulunduğu, talihsiz kızın ailesinin 11 yıllık uğraşları sonucu tüp bebek tedavisiyle dünyaya geldiği öğrenildi.

KÖPEKLER YAKALANIP BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Masum çocuğu ağır yaralayan köpekler ihbar üzerine olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ekipleri tarafından güçlükle yakalandı.

Mahalledeki başka bir sitenin yöneticileri tarafından beslendiği öğrenilen saldırgan iki köpek, boyunlarına geçirilen uzun tasmalarla zor zapt edilerek araca konuldu. İki köpek, barınağa götürüldü.





3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken 3 kişi gözaltına alındı.

Yaşam savaşı veren küçük kız ve gözaltına alınan şüpheliler hakkında resmi kanallardan henüz açıklama yapılmadı.

SOSYAL MEDYADA ÖNLEM ALINMAMASINA İSYAN

Diğer yandan olay anı görüntülerinin sosyal medyaya yansımasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü.

Sosyal medya kullanıcıları, son dönemde artan benzer olaylar ile onlarca insanın, özellikle de çocukların travmatik fiziki ve ruhsal hasarlar almalarına karşı hiçbir önlem alınmamasına isyan ettiler.