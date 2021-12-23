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- Küçük bir çocuk daha pitbull yüzünden yaşam savaşı veriyor
Küçük bir çocuk daha pitbull yüzünden yaşam savaşı veriyor
- Haber Merkezi
- 23.12.2021 - 08:50
- Güncelleme : 23.12.2021 - 08:57
Türkiye'de pitbull terörü devam ediyor.
Yerel yönetimlerin başıboş bıraktığı sokak köpekleri veya sahipleri tarafından tedbir alınmadan beslenen vahşi köpekler her gün masum birinin canını yakıyor.
SON KÖPEK TERÖRÜ GAZİANTEP'TE
Son olay Gaziantep'te yaşandı.
Şahinbey ilçesinde yaşadığı sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
KOMŞULAR ÇIĞLIKLARA KOŞTU
Küçük kız, saldırı altındayken attığı çığlıkları duyan komşuları tarafından köpeklerin elinden güçlükle kurtarıldı.
Gaziantep'te 4 yaşındaki çocuğa saldıran pitbulllar barınağa götürüldü VİDEO
YÜZÜNÜ VE GÖĞSÜNÜ PARÇALADILAR
Yüzünden ve göğüs kısmından ağır yaralanan küçük kız, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Küçük kızın hayati tehlikesinin bulunduğu, talihsiz kızın ailesinin 11 yıllık uğraşları sonucu tüp bebek tedavisiyle dünyaya geldiği öğrenildi.
KÖPEKLER YAKALANIP BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ
Masum çocuğu ağır yaralayan köpekler ihbar üzerine olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ekipleri tarafından güçlükle yakalandı.
Mahalledeki başka bir sitenin yöneticileri tarafından beslendiği öğrenilen saldırgan iki köpek, boyunlarına geçirilen uzun tasmalarla zor zapt edilerek araca konuldu. İki köpek, barınağa götürüldü.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken 3 kişi gözaltına alındı.
Yaşam savaşı veren küçük kız ve gözaltına alınan şüpheliler hakkında resmi kanallardan henüz açıklama yapılmadı.
SOSYAL MEDYADA ÖNLEM ALINMAMASINA İSYAN
Diğer yandan olay anı görüntülerinin sosyal medyaya yansımasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü.
Sosyal medya kullanıcıları, son dönemde artan benzer olaylar ile onlarca insanın, özellikle de çocukların travmatik fiziki ve ruhsal hasarlar almalarına karşı hiçbir önlem alınmamasına isyan ettiler.