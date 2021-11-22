Küçük Müslüme soruşturmasında son durum

Mersin'de kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 3 Yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, aile üyelerinden 8 kişi adliyeye sevk edildi.

10 Kasım günü Mersin’in Gülnar ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın, ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaybolduktan 10 gün sonra 7 kilometre uzakta bir tepede ölü bulunan küçük Müslüme'nin ölümüyle ilgili soruşturmada, aile üyelerinin de içinde olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Güvenlik güçlerince 100'den fazla kişinin ifadesi alınan soruşturmada, küçük kızın anneannesi ve ablası ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

AİLEDEN 8 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığı'nca 19 Kasım'da gözaltına alınan çocuğun anne, baba, kardeşleri ve bazı aile yakınlarının da arasında olduğu kişilerin sorgusu tamamlandı.

Gülnar İlçe jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan aile bireylerinden dede, nine, baba Mehmet, anne Selvi ve 4 çocuğu ilçe devlet hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Hükümet Konağında bulunan Gülnar Adliyesi’ne sevk edildi.

KÜÇÜK KIZ 19 KASIM'DA BULUNMUŞTU

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal Ailesi, durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu.

Jandarma ekipleri, aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü.

Müslüme Yağal'ın cenazesi, 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilmişti.

Müslüme’nin gözaltına alınan ailesi adliyeye sevk edildi VİDEO



