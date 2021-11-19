Küçük Müslüme'den acı haber geldi

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cesedi bulundu.

Konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya Bozkır’dan kışı geçirmek için Mersin’in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi.

Burada 10 Kasım’da çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 3 yaşındaki kızı Müslüme, aynı gün saat 17.00 sıralarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu.

Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE, belediyeler ve AFAD’a bağlı ekipler sevk edildi.

12 KİLOMETRELİK VADİ ARANDI

Bölgede ilk gün gönüllülerin de yer aldığı 700 kişi, arama çalışmasına katıldı.

Daha sonra 200 kişiden oluşan profesyonel ekiple, belediye, çeşitli kurum ve gönüllülerin katıldığı 300 kişi 12 kilometrelik vadi, orman ve dağlık alanda defalarca arama çalışması yaptı.

Çalışmalara iz takip, kadavra ve kokuya duyarlı köpekler, insanlı keşif uçağı, termal droneler de destek verdi ancak hiçbir sonuç alınamadı.

10’UNCU GÜNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Müslüme’nin kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmalarının 10’uncu gününde acı haber geldi.

Arama çalışmalarına katılan ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştı.

Müslüme’nin cenazesi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu.