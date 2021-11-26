Küçük Müslüme'nin dedesi biyolojik babası çıktı

Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin tutuklanan dede Hasan Yağal'ın, DNA testleriyle küçük kızın biyolojik babası olduğu belirlendi.

3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

10 Kasım'da, Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen, Sarıkeçili Yörüklerinden 7 çocuklu Yağal Ailesi'nin 6'ncı çocuğu Müslüme, ailesi çadır kurarken ortadan kayboldu.

En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi.

"KIYAFETLERİ ÜZERİNDE DEĞİLDİ"

Küçük kızın cansız bedenini, 40-45 yaşlarında bir kadın çobanın bulduğu, büyük korkuya kapılan kadının muhtara haber verdiği anlaşıldı.

İsminin Ayşe Bacak olduğu öğrenilen çoban kadın, programda dehşete düşüren açıklamalar yaptı. Bacak, “Kıyafetleri üzerinde değildi. Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor.” dedi.

HUSUMETLİMİZ VAR AÇIKLAMASI

Küçük kızın ölü bulunmasıyla soruşturmaya hız veren güvenlik güçleri her ihtimali değerlendiriyor.

Baba Mehmet Yağal'ın, “Husumetlilerimiz var” açıklaması da değerlendirildi ve bölgeye gelen şüpheli araçlar incelendi. 100'den fazla kişinin olaya ilişkin sorgulandığı bildirildi.

DEDE TUTUKLANDI

Bu kapsamda aile üyeleri de gözaltına alındı.

Aileden 8 kişi uzun süre gözaltında tutularak sorgulanmış, bu nedenle cenazeye de katılamamışlardı.

Sorguların ardından baba, anne ve kardeşlerin de aralarında buılunduğu aile üyeleri serbest bırakılırken dede Hasan Yağal tutuklandı.





AYNI ÇADIRDA KALIYORLARDI

Hasan Yağal’ın, eşi, çocukları ve torunlarının dağda kurulan çadırda hep birlikte kaldığı öğrenildi.



ÇALIŞMALARI TAKİP ETTİĞİ FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan dedenin, arama çalışmaları sırasında ekiplerin çalışmalarını takip ettiği fotoğraflar gündeme geldi.





TUTUKLANAN DEDE BİYOLOJİK BABA ÇIKTI

Küçük Müslüme'nin bedeni üzerinde yapılan DNA testi sonuçlandı.

Sabah'ın haberine göre, Müslüme'nin DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı.

Küçük kızın gerçek babasının, 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal olduğu ortaya çıktı.

Bu yeni bilgi üzerine dede Yağal'ın, tedbiren tutuklanmış olabileceği değerlendiriliyor.