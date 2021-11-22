Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, kaybolduktan 10 gün sonra ölü bulunan Müslüme Yağal ile ilgili yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

10 Kasım günü Mersin’in Gülnar ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşaındaki Müslüme Yağal'ın, ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

YAYIN YASAĞI GELDİ

Kaybolduktan 10 gün sonra 7 kilometre uzakta bir tepede ölü bulunan küçük Müslüme'nin ölümüyle ilgili yayın yasağı getirildi.

8 KİŞİNİN İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Yörük kızı Müslüme'nin ölümüyle ilgili aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 8 kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü, konuyla ilgili yayın yasağı getirildiği duyuruldu.

CENAZEYE KATILAMADILAR

Aile üyeleri, ifade işlemleri sürdüğü için Müslüme'nin cenazesine katılamazken şüpheli sıfatıyla gözaltında 3 gece geçiren baba Mehmet, anne Selvi Yağal, kardeşler ile diğer aile üyeleri, bugün Gülnar Devlet Hastanesi'ne getirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Jandarma ekipleri tarafından ayrı ayrı hastaneye getirilen aile üyeleri, sağlık kontrolünün ardından tekrar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Haklarında karar verilmesi için Adli Tıp raporu beklenen gözaltındaki aile fertlerinden 8 kişinin adliyeye sevk edildiği bildirildi