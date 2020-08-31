Küçük yaşta çocuğa alkol içirip, kahkaha attı

Sosyal medyada görüntülerin tepki görmesinin ardından kullanıcı hesabını kapattı.

Harun Ş. isimli kullanıcı, küçük yaşta bir çocuğa alkol içirdi ve o anları kayda aldı.

Çocuğun eline alkol veren Harun Ş, çocuğun, “Bunu içmek istemiyorum” demesi üzerine kahkahalar attı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Çocuğun o anları, sosyal medyada tepki gördü.

Çocuğa alkol içiren kişiye sosyal medyada tepki İZLE

HESABIN KAPATTI

Harun Ş., gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.