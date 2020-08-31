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    Küçük yaşta çocuğa alkol içirip, kahkaha attı

    Sosyal medyada görüntülerin tepki görmesinin ardından kullanıcı hesabını kapattı.
    • DHA
    • 31.08.2020 - 13:18
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    Küçük yaşta çocuğa alkol içirip, kahkaha attı

    Harun Ş. isimli kullanıcı, küçük yaşta bir çocuğa alkol içirdi ve o anları kayda aldı.

    Çocuğun eline alkol veren Harun Ş, çocuğun, “Bunu içmek istemiyorum” demesi üzerine kahkahalar attı.

    SOSYAL MEDYADA TEPKİ

    Çocuğun o anları, sosyal medyada tepki gördü.

    Çocuğa alkol içiren kişiye sosyal medyada tepki İZLE

    HESABIN KAPATTI

    Harun Ş., gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.

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