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- Küçük yaşta çocuğa alkol içirip, kahkaha attı
Küçük yaşta çocuğa alkol içirip, kahkaha attı
Sosyal medyada görüntülerin tepki görmesinin ardından kullanıcı hesabını kapattı.
- DHA
- 31.08.2020 - 13:18
Harun Ş. isimli kullanıcı, küçük yaşta bir çocuğa alkol içirdi ve o anları kayda aldı.
Çocuğun eline alkol veren Harun Ş, çocuğun, “Bunu içmek istemiyorum” demesi üzerine kahkahalar attı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ
Çocuğun o anları, sosyal medyada tepki gördü.
Çocuğa alkol içiren kişiye sosyal medyada tepki İZLE
HESABIN KAPATTI
Harun Ş., gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.