Hatalı şerit değiştirdiği iddia edilen otomobilin çarpması sonucu savrulan minibüs, MOBESE direğine çarparken içindeki 7 yolcu yaralandı.

İstanbul'un Küçükçekemce ilçesine bağlı İkitelli Caddesi üzerinde iddiaya göre, 34 DJS 231 plakalı otomobil sürücüsü ani bir manevrayla sağdaki çıkış yoluna direksiyon kırdı.

Bunun üzerine sağ şeritte seyreden 34 M 5341 plakalı minibüse çarptı.

MİNİBÜS DİREĞE ÇARPTI: 7 YARALI

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs de refüjdeki MOBESE direğine çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan 7 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayakta tedavi edilen yaralı yolcular kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Minibüsü kurtarma çalışmaları ise uzun süre devam etti. İş makinesinin de dahil olduğu ve yaklaşık bir saat süren çalışma sonrası büyük çapta hasar alan minibüs çekiciye yüklendi.

Küçükçekemce'de otobüs ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı