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    Küçükçekmece'de tartıştığı arkadaşına silahla saldırdı

    Tartışmanın alevlenmesiyle silahına sarılan şahıs, kaçmaya çalışan arkadaşına kurşun yağdırdı.
    • İHA
    • 30.07.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 10:32
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    Küçükçekmece'de tartıştığı arkadaşına silahla saldırdı

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Seda Sokak’ta, iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

    Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

    ARKADAŞINI YARALADI, GÖZALTINA ALINDI

    Saldırıya maruz kalan taraflardan biri can havliyle kaçmaya çalışsa da kurşunların hedefi olmaktan kurtulamadı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı ancak polis ekipleri şahsı kovalamaya başladı. Kaçarken de havaya ateş eden saldırgan, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü. Yaralı şahıs ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Yaşanan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Küçükçekmece'de tartıştığı arkadaşına silahla saldırdı ViDEO

    Küçükçekmece de tartıştığı arkadaşına silahla saldırdı #1

    Küçükçekmece de tartıştığı arkadaşına silahla saldırdı #2

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