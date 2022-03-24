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Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde silahlı kavga

Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde silahlı kavga

Adliyedeki duruşma sonrası iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 şahsın ise yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili 13 şüpheli ise gözaltına alındı.