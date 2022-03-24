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Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde silahlı kavga
Adliyedeki duruşma sonrası iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 şahsın ise yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili 13 şüpheli ise gözaltına alındı.
- DHA
- 24.03.2022 - 17:05
- Güncelleme : 24.03.2022 - 17:47
İstanbul Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde, saat 16.30 sıralarında duruşma sonrası iki taraf arasında silahlı kavga çıktı.
2 grup arasında çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.
3 ÖLÜ, 4 YARALI
Olay yerine çok sayıda sağlık ve takviye polis ekibi gönderildi. Yaralılar için ise bölgeye ambulanslar sevk edildi.
13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemler alırken, yaşanan kavgayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.
Tarafların 'silahlı yaralama' ile ilgili bir duruşma sonrası adliye otoparkında karşı karşıya geldiği öğrenildi.
Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor...
Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde silahlı kavga VİDEO