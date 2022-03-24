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    Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde silahlı kavga

    Adliyedeki duruşma sonrası iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 şahsın ise yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili 13 şüpheli ise gözaltına alındı.
    • DHA
    • 24.03.2022 - 17:05
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 17:47
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    Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde silahlı kavga

    İstanbul Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde, saat 16.30 sıralarında duruşma sonrası iki taraf arasında silahlı kavga çıktı.

    2 grup arasında çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

    3 ÖLÜ, 4 YARALI

    Olay yerine çok sayıda sağlık ve takviye polis ekibi gönderildi. Yaralılar için ise bölgeye ambulanslar sevk edildi.

    13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemler alırken, yaşanan kavgayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

    Tarafların 'silahlı yaralama' ile ilgili bir duruşma sonrası adliye otoparkında karşı karşıya geldiği öğrenildi.

    Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor...

    Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde silahlı kavga VİDEO

    Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde silahlı kavga #1

    Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde silahlı kavga #2Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde silahlı kavga #3

    Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde silahlı kavga #4


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