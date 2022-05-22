Küçükçekmece Adliyesi çalışanından yaklaşık 2 milyon liralık vurgun

Adliyede hizmetli olan O.N., keşif ve bilirkişi ödenekleri üzerinden çifte evrak düzenleyerek yaklaşık 2 milyon liralık vurgun gerçekleştirdi.

İstanbul’da Küçükçekmece Adliyesi’nde, 5 yıl önce idari bürolarda hizmetli kadrosundan göreve başlayan O.N., iddiaya göre işe başladıktan 1 yıl sonra kendi yöntemiyle sistemde bir açık buldu.

Daha önce ödemesi yapılan keşif ve bilirkişi ücretlerinin ikiz evrakını hazırlayan O.N., imza aşamasındaki ikiz evrakları fark edilmeyecek biçimde gerçek dosyaların arasında yetkili kişilere sundu.

Böylelikle, evrakların arasına serpiştirilen sahte evraklar, hiç fark edilmedi ve imza aşamasından geçti.

4 yıl boyunca Adalet Bakanlığı’ndan para aldı

İHA’nın haberine göre; iz bırakmamak için parayı kendi adına değil, oturduğu siteden tanıdığı M.Ü. adındaki bir arkadaşını ikna ederek onun hesabına aktaran O.N., yaklaşık 4 yılda aynı yöntemle Adalet Bakanlığı’ndan ‘keşif’ ve ‘bilirkişi’ ücreti alarak yolsuzluk yaptı.

Rakamları giderek yükselten O.N., yakayı ele verdi. Son işlem savcılığın dikkatini çekince, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. O.N. tarafından hazırlanan evrakın gerçek olmadığı anlaşılınca, O.N. ve kandırıldığını ileri süren M.Ü. gözaltına alındı.

“Evraklardaki rakamı yukarı çekerek 60 bin lira ile 100 bin lira arasına çıkardım”

O.N.’nin savcılık sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtildi. İfadesinde önce deneme yaparak evrağa cüzi miktarlarda para yazdığını anlatan O.N.’nin, “Para geçişlerinin fark edilmediğini test ederek anladım. Son dönemlerde evraklardaki rakamı yukarı çekerek 60 bin lira ile 100 bin lira arasına çıkardım.” dediği öğrenildi.

Paranın aktarıldığı hesap numarası sahibinin bu işten haberi olmadığını ifade eden O.N., M.Ü.’yü bu suça kendisinin alet ettiğini öne sürdü.

Çifte evrak yöntemi ile yaklaşık 2 milyon liralık vurgu

Paranın aktarıldığı hesap numarasının sahibi M.Ü. ise savcılık sorgusunda kandırıldığını iddia etti. M.Ü., gelen paraları hesabına O.N.’nin aktardığını ya da elden verdiğini anlattı.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan O.N. ile M.Ü.’nün banka hesapları incelemeye alındı.

Pişman olduğunu söyleyen O.N.’nin çifte evrak yöntemi üzerinden 1 milyon 750 bin lirayı aşan vurgun yaptığı saptandı. Hesap hareketleri mercek altına alınan şüpheliler ile ilgili başlatılan inceleme sonunda vurgundaki miktarın artabileceği belirtiliyor.