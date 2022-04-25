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    Küçükçekmece D-100 karayolunda tehlikeli yolculuk

    D-100 karayolu üzerinde tehlikeli bir şekilde ilerleyen sürücünün kazaya davetiye çıkardığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 25.04.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 11:11
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    Küçükçekmece D-100 karayolunda tehlikeli yolculuk

    İstanbul Küçükçekmece D-100 karayolu Avcılar istikametinde lüks aracıyla tehlikeli bir şekilde ilerleyen sürücü, adeta kazaya davetiye çıkardı.

    Hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan şahıs, arkasındaki sürücülerin de ilerlemesine engel oldu.

    Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda tehlikeli yolculuk

    Şerit değiştirip, sürücülerin önüne geçti

    Bir süre tehlikeli yolculuk yapan kişi, diğer sürücüler şerit değiştirmek istediğinde önüne geçmeye çalıştı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Küçükçekmece D-100 karayolunda tehlikeli yolculuk #1


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