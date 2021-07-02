Küçükçekmece'de genç kızların kavgası

Bir parkta yürüyen genç kız, çekim yapmasını istediği arkadaşına cep telefonunu verdikten sonra arkasından yürüdüğü kızı dövdü. Kızların saç saça baş başa kavgası kameraya yansıdı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Halkalı semtinde bulunan bir parkta yürüyüş yapan iki genç kızdan biri, çekim yapması için cep telefonunu arkadaşına verdi.

Genç kız ardından önünde yürüyen başka bir kızın kafasından tutarak çekti.

Saçı çekilen kız, neye uğradığını şaşırırken, kavga büyüdü. Kızlardan biri yere yatırdığı hemcinsini tekme tokat dövdü.

SALDIRGAN KIZ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Kızların tekme tokat kavgası, ilk hamleyi yapan kızın arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Neden kavga ettikleri öğrenilemeyen kızlar, daha sonra oradan ayrılarak bölgeden uzaklaştı.

Saldırgan kızın bu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması ise büyük tepki topladı.

Küçükçekmece’de kızların tekme tokat kavgası VİDEO