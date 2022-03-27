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    Küçükçekmece Gölü’nde sular çekildi

    Yağışa rağmen suların kıyıdan yaklaşık 50 santimetre çekilmesi vatandaşları tedirgin etti.
    • İHA
    • 27.03.2022 - 11:53
    • Güncelleme : 27.03.2022 - 12:43
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    Küçükçekmece Gölü’nde sular çekildi

    İstanbul’da Küçükçekmece’de yer alan ve 16 kilometre kare büyüklüğü ile 25 metre derinliğine sahip gölden su, kıyıdan yaklaşık 50 santimetre çekildi.

    Yağışa rağmen suların çekilmesi şaşırttı.

    Suyun çekilmesiyle midyelerin ortaya çıktığı görüldü. Kıyıdan çekilen su dron ile havadan görüntülendi.

    MAHALLELİ TEDİRGİN

    Yağışa rağmen suyun çekilmesini anlam veremediğini anlatan Reşat Nadir isimli bir mahalle sakini, tedirgin olduklarını belirterek, "Bu çekilme zaman zaman oluyor. Yağışa rağmen niye su çekildi anlamakta güçlük çekiyorum" diye konuştu

    Küçükçekmece Gölü’nde sular çekildi #1

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