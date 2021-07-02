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    Küçükçekmece Gölü’nde yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu

    Yüzlerce ölü balığın kıyıya vurmasıyla bölgeyi kötü kokular sardı. 3 gün önce başlayan balık ölümleri, vatandaşlarda endişeye neden oldu.
    • DHA
    • 02.07.2021 - 12:20
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 12:32
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    Küçükçekmece Gölü’nde yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu

    İstanbul’da Küçükçekmece Gölü’nde yaşanan balık ölümleri devam ediyor.

    Yüzlerce ölü balığın kıyıya vurmasıyla, gölün çevresini kötü bir koku sardı.

    Oluşan kötü koku, bölge sakinlerini rahatsız etti.

    Üç gün önce başladığı belirtilen balık ölümleri, vatandaşların endişelenmesine neden oldu.

    TEMİZLEME ÇALIŞMALARI YAPILDI

    Bölgeye sevk edilen İSTAÇ kıyı temizleme ekipleri çalışmalar yaptı.

    Toplanarak çöp poşetleri içerisine konulan balıklar araçlara yüklendi.

    Küçükçekmece Gölü’nde yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu VİDEO

    Küçükçekmece Gölü’nde yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu #1

    Küçükçekmece Gölü’nde yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu #2

    Küçükçekmece Gölü’nde yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu #3

    Küçükçekmece Gölü’nde yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu #4

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