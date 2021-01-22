Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü'ne rüşvet operasyonu

Rüşvet iddialarının ardından soruşturma başlatılan Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü'yle birlikte, Kayseri ve Manisa illeri de dahil olmak üzere 37 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, rüşvet iddialarına yönelik soruşturma başlattı.

İstanbul merkezli Kayseri ve Manisa'da tapuda rüşvet operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 37 kişi gözaltına alınırken İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden de açıklama yapıldı.

"TAPU İŞLEMLERİNİN YAPILMASINDA MADDİ MENFAAT TEMİN EDİLDİ"

Yapılan açıklamada, "Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü'nde çalışan şüphelilerin telefon görüşmeleri ve kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde, şüphelilerin tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında maddi menfaat temin edildiği tespit edilmiştir." denildi.

11'İ MEMUR, 29'U SİVİL

Tapu müdürünün de gözaltına alındığı operasyonla ilgili, "11 memur ve 29 sivil olmak üzere 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik saat 07.30 sıralarında İstanbul merkezli Kayseri ve Manisa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 37 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır." bilgisi verildi.





