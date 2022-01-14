Okul servisinden inen kız çocuğu, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hastanelik oldu.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi'nde kuzeni ile okul servisinden inen yabancı uyruklu 10 yaşındaki kız çocuğu, yolun karşısına geçmek istedi.

Koşmaya başlayan çocuk, o sırada gelen otomobilin arka tekerleğinin altında kaldı.

ÇEVREDEKİLER KURTARDI

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen müdahale ederek, çocuğu bulunduğu yerden kurtardı. Yaralı çocuk, kendisine çarpan sürücü tarafından hastaneye götürüldü. Tedavinin ardından çocuğun durumunun iyi olduğu ve ayaklarının bilekten çıktığı öğrenildi.

Çocuğun ailesi sürücüden şikayetçi olmazken, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de 10 yaşındaki kız otomobilin altında kaldı ViDEO