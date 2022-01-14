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    Küçükçekmece'de 10 yaşındaki kız otomobilin altında kaldı

    Okul servisinden inen kız çocuğu, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hastanelik oldu.
    • İHA
    • 14.01.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 09:57
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    Küçükçekmece'de 10 yaşındaki kız otomobilin altında kaldı

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi'nde kuzeni ile okul servisinden inen yabancı uyruklu 10 yaşındaki kız çocuğu, yolun karşısına geçmek istedi.

    Koşmaya başlayan çocuk, o sırada gelen otomobilin arka tekerleğinin altında kaldı.

    ÇEVREDEKİLER KURTARDI

    Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen müdahale ederek, çocuğu bulunduğu yerden kurtardı. Yaralı çocuk, kendisine çarpan sürücü tarafından hastaneye götürüldü. Tedavinin ardından çocuğun durumunun iyi olduğu ve ayaklarının bilekten çıktığı öğrenildi.

    Çocuğun ailesi sürücüden şikayetçi olmazken, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Küçükçekmece'de 10 yaşındaki kız otomobilin altında kaldı ViDEO

    Küçükçekmece de 10 yaşındaki kız otomobilin altında kaldı #1

    Küçükçekmece de 10 yaşındaki kız otomobilin altında kaldı #2


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