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    Küçükçekmece'de 14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu

    Gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlanan 14 yaşındaki kız çocuğu hastane dönüşü evinde ailesi tarafından ölü olarak bulundu. Kız çocuğunun ailesi sinir krizi geçirdi.
    • DHA
    • 21.12.2020 - 07:08
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    Küçükçekmece'de 14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi İstasyon Mahallesi Sarıgül Sokak'ta 3 katlı bir binanın birinci katında oturan Y. I. (14) henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlanınca ailesi tarafından en yakın hastaneye kaldırıldı.

    Hastanede tedavisi biten Y.I. ailesi tarafından eve getirildi. Bir süre sonra kontrol etmek için odaya giren aile kız çocukları Y.I.'nın hareketsiz yattığını görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

    AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Y. I.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayın yaşandığı dairede ve sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.

    Çocuklarının ölüm haberini alan aile sinir krizi geçirdi.

    Küçükçekmece de 14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu #1

     

    POLİS EKİPLERİ DETAYLI İNCELEME YAPTI

    Olayın yaşandığı yere gelen polis ekipleri dairede detaylı inceleme yaparken yaşananlar ile ilgili aileden de bilgi aldığı öğrenildi.

    Bu sırada küçük kızın ölüm haberini alan yakınları olayın yaşandığı binaya akın etti. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Y.I.'nın cansız bedeni incelenmek üzere cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı.

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