Yarımburgaz Mahallesi'nde çöp konteynerine atılmış 16 kedi ölüsü bulundu.

İstanbul Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, öğlen saatlerinde Karaca Sokak üzerinde bulunan boş bir araziye araç geldi.

Araçtan inen kişiler, ellerindeki poşetleri arazideki çöp konteynerine attı. Durumdan şüphelenerek konteyneri kontrol etmeye giden Hayvan sever Esmanur Şaz, poşetlerin içinde 16 kedi ölüsüyle karşılaştı.

O anları cep telefonuyla kaydeden Şaz, durumu polise bildirdi.

"POŞETLERİN İÇİNDE AĞIZLARI BAĞLANMIŞ VE ZEHİRLENMİŞ SEKİLDE ATILDIĞINI GÖRDÜM"

Hayvan sever Esmanur Şaz “Köpeklerimin ilacını almaya giderken, oradan geçiyordum. Tam çöp konteynerinin orada bir aracın yaklaştığını gördüm. Tanıdık bir araç olmadığı için dikkatimi çekti.

Araç gittikten sonra çöp konteynerine yanaştım ve içine baktım. Tam 16 kedinin poşetlerin içinde ağızları bağlanmış ve zehirlenmiş şekilde atıldığın gördüm.

Bir tanesi yaşıyordu fakat o da zehirlendiği için can çekişiyordu. Böyle çok vaka ile karşılaştım.

Hayvanların o şekilde görüntülerini çektim. Birkaç arkadaşıma attım. Onlarda yetkili kişilere ulaştırdı görüntüleri. Daha sonra zabıta geldi. Kedileri topladı ve Kemerburgaz'a götüreceğini söyledi.

Görüntüler sosyal medyada yayılınca birçok kişi aradı beni. Çevredeki bir okulun güvenlik kameraları var. Şuan onay bekleniyor. Kamera kayıtlarında kim olduğu belli olacak. Şuan belli değil. Herkes olabilir" dedi.

Küçükçekmece'de 16 ölü kedi bulundu VİDEO



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçükçekmece Belediyesi, sokak hayvanlarının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Dün meydana gelen ve sosyal medyaya yansıyan hayvan ölümleri, hayvanseverleri, kamuoyunu ve tüm belediyemizi derinden yaralamıştır.

Hepimizin canını yakan görüntüler sonrası ilgili soruşturma başlatılmıştır. Adli merciler tarafından yapılacak olan soruşturma şeffaflık ve ciddiyetle yürütülecektir.

Bu üzücü olayda ihmali ve kastı bulunan tüm kişi ve yetkililer hakkında gereken adli ve idari işlemlerin de yapılacağının bilinmesini isteriz" denildi.

















