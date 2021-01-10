Küçükçekmece'de 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Otomobil, cep telefonu ve bilgisayar çaldığı tespit edilen şüpheliler, güvenlik kameraları ile tespit edilerek gözaltına alındı. Yakalandıkları sırada şüphelilerin üstünden uyuşturucu çıktı.

İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi ve Yenimahalle Mahallesi’nde oturan M.D ve E.A'ya ait 2 adet otomobil, 3 adet cep telefonu ve 2 adet diz üstü bilgisayar çalanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Olay yerinde bulunan güvenlik kameraları sayesinde şüphelilerin K.B.A., M.D., F.E., ve M.Ş.A. olduğu tespit edildi.

Şüpheliler 8 Ocak’ta Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde bulundukları adrese yapılan baskında yakalandı.

UYUŞTURUCUYLA YAKALANDILAR

Şüpheli M.Ş.A.'nın üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden, çalınan 2 adet otomobil, 3 adet cep telefonu, 1 adet diz üstü bilgisayar, 2 adet ticari kaşe, 300 bin Türk Lirası tutarında 3 adet ticari çek ve 3 adet yine ticari amaçlı kullanılmak üzere boş çek ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin çeşitli adreslerden çaldıkları otomobil, ticari çekler ve elektronik eşyalar sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. tutuklanırken, diğer şüpheliler K.B.A., F.E., ve M.Ş.A., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





