Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın çıktı

Çatı katında tadilat yapılan bina bir anda alevler içinde kalırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Yalaz Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında, tadilat esnasında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Alevlerin yan binaya sıçrama tehlikesi paniği daha da artırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu çatıdaki yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonrası ise binanın çatısında hasar oluştu.

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