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    Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın çıktı

    Çatı katında tadilat yapılan bina bir anda alevler içinde kalırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
    • İHA
    • 03.08.2021 - 17:19
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 17:35
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    Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın çıktı

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Yalaz Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında, tadilat esnasında yangın çıktı.

    Alevler kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı.

    İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

    Alevlerin yan binaya sıçrama tehlikesi paniği daha da artırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu çatıdaki yangın kontrol altına alındı.

    Yangın sonrası ise binanın çatısında hasar oluştu.

    Küçükçekmece'de binanın çatı katında çıkan yangında patlama oldu: Dehşet anları kamerada

    Küçükçekmece de 5 katlı binada yangın çıktı #1

    Küçükçekmece de 5 katlı binada yangın çıktı #2

    Küçükçekmece de 5 katlı binada yangın çıktı #3

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