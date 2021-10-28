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    Küçükçekmece’de 5 saldırgan, tartıştıkları kişiyi dövdü

    Akşam saatlerinde parka giden 5 kişi, henüz bilinmeyen nedenle tartıştıkları bir kişiyi tekme tokat dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
    • İHA
    • 28.10.2021 - 12:40
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 13:12
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    Küçükçekmece’de 5 saldırgan, tartıştıkları kişiyi dövdü

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Halkalı Gümrük Yolu üzerindeki parkta giden ve yanlarında köpek bulunan 5 kişi ile o sırada parkta bulunan başka bir kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesiyle gruptakiler, tartıştıkları şahsı tekme ve yumrukla darbetmeye başladı.

    KOŞARAK KAÇTI

    Kemerle de dövülen şahıs, aldığı darbelerin etkisiyle yere düştükten bir süre sonra fırsatını bulunca koşarak oradan uzaklaştı.

    O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    Küçükçekmece’de 5 saldırgan, tartıştıkları kişiyi dövdü VİDEO

    SALDIRGANLARIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

    Olayla ilgili herhangi bir şikayetin olmadığı öğrenilirken, kimliği tespit edilen 5 saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.

    Küçükçekmece’de 5 saldırgan, tartıştıkları kişiyi dövdü #1

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