Akşam saatlerinde parka giden 5 kişi, henüz bilinmeyen nedenle tartıştıkları bir kişiyi tekme tokat dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Halkalı Gümrük Yolu üzerindeki parkta giden ve yanlarında köpek bulunan 5 kişi ile o sırada parkta bulunan başka bir kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle gruptakiler, tartıştıkları şahsı tekme ve yumrukla darbetmeye başladı.

KOŞARAK KAÇTI

Kemerle de dövülen şahıs, aldığı darbelerin etkisiyle yere düştükten bir süre sonra fırsatını bulunca koşarak oradan uzaklaştı.

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Küçükçekmece’de 5 saldırgan, tartıştıkları kişiyi dövdü VİDEO



SALDIRGANLARIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Olayla ilgili herhangi bir şikayetin olmadığı öğrenilirken, kimliği tespit edilen 5 saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.