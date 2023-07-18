Küçükçekmece’de 5 tekne cayır cayır yandı Tamir için karaya çıkarılan teknelerden birinde yangın çıktı. Büyüyen alevler, 4 tekneye daha sıçradı. İBB’ye ait su tankeriyle ilk müdahalenin yapıldığı yangının, elektrik kontağından çıktığı iddia edildi. 5 tekneyi saran yangın yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucunda söndürüldü.

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DHA

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi Beyaz Yalı Caddesi’ndeki tekne tamiri yapılan alanda, dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

İddiaya göre tamir için karada bekletilen teknelerden birinde elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Alevler yakında bulunan 4 tekneye daha sıçradı.

5 tekne alev alev yandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına ilk müdahaleyi olay yerine yakın bir noktada bulunan İBB'ye bağlı su tankeri yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle 5 tekneyi saran yangın, yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucunda söndürüldü.

"İtfaiye geç gelmedi ama..."

Yangına müdahalede bulunanlardan bir kişi, şunları söyledi:

Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Arkadaş geldi 'Acil su lazım tekneler yanıyor' dedi. Şansımıza da tankerde su vardı, normalde olmaz. Yetiştik zaten kimse yoktu itfaiye falan. İlk suyu tuttuk, elimizden geldiğince söndürmeye çalıştık. Çoğunluğunu söndürdük itfaiye sonradan geldi; geç gelmedi ama çoğunluğunu söndürmüştük zaten. Bayağı alevler vardı. Aşağı yukarı beş tekne yandı. Elimizden geldiğince söndürmeye çalıştık diğer taraflara sıçramasın diye.

Yangına müdahale edenlerden Cevdet Çakmak ise “Yangın hızlı başladı. Tamir edilen tekneler yandı. Yaralı yok.” dedi.