Bina kapısının açık olduğunu fark eden 3 şahıs, bodrum kata inerek 3 bisiklet çaldı. Yaşana hırsızlık anları, saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, geçtiğimiz perşembe günü akşam saatlerinde Kanarya Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binaya, kapının açık olduğunu fark eden kimliği belirsiz 3 kişi girdi.

Üst katlara çıkan 3 kişi önce etrafı kontrol etti, daha sonra bodrum kata indi.

KAMERAYA YANSIDI

Şahıslar, burada bulunan 3 bisikleti çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece’de, açık kapıyı fırsat bilip bisikletleri çaldılar VİDEO



Perşembe günü dışarı çıkmak için bodrum kata inen 3 çocuk, bisikletlerin yerinde olmadığını görünce durumu babalarına söyledi. Babaları Hüseyin Akay, güvenlik kamerasını inceledikten sonra, polise giderek şikayette bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi ve güvenlik kamerası incelmesinin ardından, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

“İLLALLAH ETTİK BU HIRSIZLARDAN”

3 tane bisikletin yaklaşık 8-10 bin TL değerinde olduğunu belirten bisikleti çalınan çocuğun babası Hüseyin Akay, “Perşembe günü oğlum telefon açtı, baba bisikletim yok yerinde dedi. Kamera kaydına baktığım zaman 4-5 tane genç binaya giriyorlar, önce keşif yapıyorlar. Kimsenin olmadığını fark edince, bisikletleri tek tek alıp götürüyorlar. Araştırdık Kanarya’da oturan gençler olduğunu söylediler. Bisikletlerin hepsi faturalı, polislere haber verdik, geldi. Gerekli incelemeleri yaptı ve bunlardan şikayetçiyiz." diye konuştu.

Hırsızlardan bıktıklarını anlatan bina sakini Rıdvan Toprak, “Akşam saat 18.00 gibi 3 kişi binaya giriyor ve komşularımızın çocuklarının bisikletlerini çaldılar. İllallah ettik bu hırsızlardan, artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dış kapımız açık kalmış. Üst katlara çıkıyorlar, ayakkabılarımıza bakmışlar. Aşağıya gelip bodrum katından bisikletleri çalmışlar.” şeklinde konuştu.