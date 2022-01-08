Küçükçekmece’de akaryakıt istasyonuna dalan otomobil

Sollama sırasında aracının kontrolü kaybeden sürücü, ortalığı birbirine kattı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde sollama yapan sürücü Sercan S., hakimiyeti kaybedince önündeki araca çarpmamak için direksiyon kırdı.

YAKIT ALAN ARACA ÇARPTI

Kaldırıma çıkan araç, bölgedeki akaryakıt istasyonuna girerek başka bir otomobile çarptı. Panikleyen sürücü geri geri gitmeye çalışırken de çimenliğin korkuluklarına çarpıp olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra olay yerine gelen sürücü, tutanak tutup hatasını kabul etti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.